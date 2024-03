AVIVA Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +9,95 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aviva besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die automatische Analyse der Kommunikation zeigt vor allem "Gut"-Signale, wodurch Aviva insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aviva-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aviva.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf Aviva, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.