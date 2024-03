AVIVA Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung der Anleger bei Aviva in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Beiträgen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 0 negative und 2 positive Signale identifiziert wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aviva-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation (Wert: 25,45). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 409,49 GBP. Der letzte Schlusskurs von 477 GBP weicht somit um +16,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+8,88 Prozent). Somit erhält die Aviva-Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Aviva eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer langfristig neutralen Einschätzung des Stimmungsbildes führt.