AVISO: Pressekonferenz des VSV zu Ischgl 2020 am 9.9.2022

Wien (ots) -Um 11.00 Auftakt PK, dann 13.00 öffentliche Verhandlung am LGZ WienDer Verbraucherschutzverein (VSV) lädt zu folgenden zwei Terminen ein:1. Pressekonferenz zum Auftakt einer mündlichen Verhandlung zu Ischgl 2020Ort: Presseclub Concordia, 1010 Wien, Bankgasse 8Zeit: Freitag 9. September 2022, 11.00Thema: Republik schlägt vor Tirol zu klagenStand der AmtshaftungsverfahrenSammelklage für Nicht-Rechtschutz-VersicherteChancen auf Schadenersatz gestiegenPodium: Abg.NR a.D. Daniela Holzinger-Vogtenhuber (VSV)Dr. Peter Kolba (VSV)Rechtsanwalt Dr. Alexander KlauserAnmeldung: office@verbraucherschutzverein.at2. Öffentliche mündliche Verhandlung gegen Republik und HotelierOrt: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Saal 91010 Wien, Schmerlingplatz 11Zeit: Freitag 9. September 2022, 13.00 – 17.00Thema: Amtshaftung der Republik ÖsterreichSchadenersatz durch Hotelier in IschglAnmeldung: Akkreditierung unbedingt notwendig!Mail an: Medienstelle.LGZWien@justiz.gv.at