AVISO: Konjunkturprognose Osteuropa - Hybrid-Pressekonferenz, Mittwoch, 26. April 2023, 10:00 Uhr

Wien (ots) -Welche ökonomischen Folgen hat der Ukraine-Krieg? Direktor Mario Holzner präsentiert die neue wiiw-Frühjahrsprognose für 23 Länder Mittel-, Ost- und SüdosteuropasWir laden Sie sehr herzlich zu unserer Hybrid-Pressekonferenz ein!Für die Teilnahme vor Ort im Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (Souterrain), Rahlgasse 3, 1060 Wien, registrieren Sie sich bitte hier: (https://rb.gy/tnjp4) https://rb.gy/tnjp4Für die Online-Teilnahme via Zoom registrieren Sie sich bitte hier: (https://rb.gy/87upp) https://rb.gy/87uppIm Fokus unserer Prognose für 23 Länder (https://wiiw.ac.at/countries.html) (inkl. Russland (https://wiiw.ac.at/russia-overview-ce-10.html) und Ukraine (https://wiiw.ac.at/ukraine-overview-ce-14.html)) stehen folgende Fragen:- Wie gut konnte sich die Ukraine wirtschaftlich auf die Angriffe gegen ihre Infrastruktur einstellen?- Beeinträchtigen die westlichen Sanktionen Russlands Wirtschaft langsam stärker?- Wie erfolgreich konnten die CEE-Länder russische Energieimporte ersetzen?- Wie schnell wird die Inflation in der Region sinken?- Welche Auswirkungen haben die steigenden Zinsen?- Wie exponiert sind die Banken gegenüber den fallenden Immobilienpreisen?- Welche Auswirkungen haben das schwache Wachstum und die hohe Inflation in den Visegrád-Staaten auf Deutschlands Wirtschaft?Ihr Gesprächspartner:Dr. (https://wiiw.ac.at/mario-holzner-s-6.html)Mario Holzner (https://wiiw.ac.at/mario-holzner-s-6.html), Direktor des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Andreas KnappCommunications ManagerTel. +43 680 13 42 785knapp@wiiw.ac.atOriginal-Content von: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), übermittelt durch news aktuell