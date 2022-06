AVISO: BIM-Handbuch 2022 - Präsentation

Wien (ots) -Vorstellung des neuen praktischen Leitfadens zum Building Information Modeling (BIM) für die gesamte planende BrancheMittwoch, 29. Juni 2022, 09:30 Uhr Presseclub Concordia (1010 Wien, Bankgasse 8)oder online per Livestream (https://streaming.ots.at/streaming/bim-20220629/)Das neue BIM-Handbuch 2022 wird am Donnerstag, den 29. Juni 2022, um 09:30 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert. Das BIM-Handbuch 2022 wird nach einer Idee der Kammer der ZiviltechnikerInnen branchenübergreifend als gemeinsames Projekt mit der Bundesinnung Bau und dem Fachverband Ingenieurbüros herausgegeben und als E-Book der Fachöffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es ist in enger Abstimmung mit unabhängigen ExpertInnen aus den Interessensvertretungen der planenden Berufe und institutionellen PartnerInnen verfasst worden.Das BIM-Handbuch 2022 bietet Erleichterungen (Informationen, Tipps und Tricks) im BIM-Arbeitsalltag, eine unabhängige Sichtweise statt Marketing und ehrliche Ansagen „was geht und was noch nicht geht“. Es beantwortet Praxisfragen und ist als Arbeitsbehelf strukturiert. Zusätzlich erhalten LeserInnen Zugang zu Online-Arbeitsmaterialien (Downloads, Tools, Musterverträgen etc.) und auf Wunsch weiterführende Updates. Das BIM-Handbuch richtet seinen unabhängig-inhaltlichen Fokus auf die Anforderungen in der planenden Praxis.Sie finden das BIM-Handbuch zum Download (ab Ende Juni) und viele weitere Informationen auf www.bimhandbuch.at . In Kooperation mit dem Verlag der TU Graz und dem MANZ Verlag wird das BIM-Handbuch 2022 auch im Buchhandel erhältlich sein.Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um kurze Nachricht an amely.brouwers@arching.at , sofern wir Sie persönlich im Presseclub Concordia begrüßen können.Pressekontakt:Bundeskammer der ZiviltechnikerInnenChristine Lohwasser069910622403christine.lohwasser@arching.atwww.arching.atOriginal-Content von: Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, übermittelt durch news aktuell