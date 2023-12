AU Optronics Aktie: Was soll das denn werden?

Auo wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,51, was einem Abstand von 88 Prozent zum Branchen-KGV von 45,98 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Auo-Aktie kurzfristig positiv und langfristig neutral bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,68 USD, was nur eine Abweichung von 2,99 Prozent zum letzten Schlusskurs von 5,85 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5,10 USD, was einer Abweichung von +14,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Auo auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Auo in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenpolitik von Auo wird von unseren Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -11541,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aus diesem Grund erhält Auo in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Bewertung.