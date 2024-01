AU Optronics Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Auo als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei für die Auo-Aktie ein Wert von 26,44 für den RSI7 und ein Wert von 32,06 für den RSI25 ermittelt wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Auo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Beiträge zu Auo unwesentlich mehr oder weniger war als normal. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich für Auo eine Dividendenrendite von 5,2 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.