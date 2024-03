AUX Aktie: Ein handfester Grund

Der Aktienkurs von Aux hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Immobilienbranche von -37,06 Prozent einer Unterperformance von 9,77 Prozent entspricht. Im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite -37,19 Prozent, und Aux liegt aktuell 9,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aux. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aux wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf Aux. Daher bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht ist Aux im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,55 wird die Aktie mit einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,62 gehandelt. Daraus ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.