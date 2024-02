AUX Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Hotel-, Restaurant- und Freizeitbranche hat in Bezug auf die Dividendenrendite von Aux im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Rückstand von 6,62 Prozentpunkten und liegt somit bei 0 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung gegenüber Aux war in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aux daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aux bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,5 als unterbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aux festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen war erkennbar. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Aux in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Aux auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.