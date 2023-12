AUX Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Dazwischen wird der Markt als neutral eingestuft. Der RSI von Aux liegt bei 50, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 77,78, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Aux derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -6,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Daher erhält Aux eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Aus fundamentaler Sicht weist Aux ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,7 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Aux bei 0,26 HKD liegt, was einer Entfernung von -18,75 Prozent vom GD200 (0,32 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,28 HKD, was einem Abstand von -7,14 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Aux-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.