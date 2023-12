AUX Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aux-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aux-Aktie bei 0,26 HKD liegt, was einer Entfernung von -18,75 Prozent vom GD200 (0,32 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,27 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aux-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Aux in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,91 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Underperformance bei -8,21 Prozent. Auch im Vergleich zum "Immobilien"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 8,75 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Aux wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Aux verzeichnete kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Aux.