AUTOMOBILI PININFARINA: ULTRASCHNELLER BATTISTA ERZIELT WEITERE REKORDE IN INDIEN

Indore, Indien (ots/PRNewswire) -- Der GT-Supersportwagen Battista unterstreicht seine Stellung als beschleunigungsstärkster Serienwagen der Welt mit zwei neuen Weltrekorden: den Sprint über die Viertelmeile schaffte er in 8,55 Sekunden, die halbe Meile in 13,38 Sekunden- Die Testfahrten wurden in Zusammenarbeit mit Autocar India auf dem Natrax-Testgelände in Indore durchgeführt; der Redakteur Hormazd Sorabjee gehörte zum Fahrerteam, das den Sprint von 0 auf 300 km/h in nur 10,5 Sekunden zurückgelegte- Bei seiner unabhängigen Testfahrt erreichte Sorabjee außerdem eine Höchstgeschwindigkeit von 358,03 km/h, womit der Battista nun offiziell das schnellste Fahrzeug ist, das jemals auf indischem Boden fuhr- Der Battista ist nun außerdem offiziell das schnellste Elektrofahrzeug, das je im Land getestet wurde- Renuka Kirpalani, Redakteurin bei Autocar India, kam auf 357,10 km/h und wurde damit offiziell zur schnellsten indischen Fahrerin auf der Welt- Die äußerst erfolgreichen Testfahrten des Battista folgten nach zwei spektakulären Premieren in Indien: In Partnerschaft mit dem Anteilseigner Mahindra & Mahindra Ltd. wurde der in Italien gefertigte GT-Supersportwagen auf der E-Motor Show in Hyderabad und beim Greenko E-Prix 2023 in Hyderabad präsentiert- Die Rekordfahrten des pfeilschnellen, wunderschönen Battista in Indien können Sie sich hier ansehen: https://youtu.be/GWuZ5YruhF8- Asset pack here (https://www.dropbox.com/sh/6d5pr150balt4lg/AACgHzw2-KZHObvc727gaPt2a?dl=0)Im Februar hat der beschleunigungsstärkste Serienwagen der Welt auf dem Natrax-Testgelände in Indien eine Reihe von Geschwindigkeitsrekorden aufgestellt. Der rein elektrisch angetriebene Battista von Automobili Pininfarina absolvierte den Sprint über die Viertelmeile und die halbe Meile in Weltrekordzeit und war dabei das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug auf indischem Boden aller Zeiten.Die Zeiten von 8,55 Sekunden für die Viertelmeile und 13,38 Sekunden für die halbe Meile, die von VBOX-Datensystemen festgehalten wurden, waren die Höhepunkte einer ganzen Reihe von bemerkenswerten Ergebnissen für das erste Luxus-Elektrofahrzeug von Automobili Pininfarina. Ziel der Testfahrten, bei denen das Performance-, Test- und Validierungsteam der italienischen Marke (darunter Entwicklungsfahrer Stefano Costa) durch Hormazd Sorabjee und Renuka Kirpalani von Autocar India verstärkt wurden, war es, die außergewöhnlichen Fahrleistungen zu demonstrieren, die allen Battista-Eignern und -Fahrern zur Verfügung stehen. Spannende Kurzfilme zu den Rekordfahrten sind hier verfügbar: https://youtu.be/GWuZ5YruhF8Der Top-Speed-Test des Battista wurde mit Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport Cup 2 durchgeführt. Dabei erreichte Hormazd Sorabjee mühelos eine Höchstgeschwindigkeit von 358,03 km/h auf der Strecke – damit übertraf er den bisherigen indischen Geschwindigkeitsrekord von 332 km/h, der ebenfalls von Autocar India gehalten wurde. Anschließend erzielte Renuka Kirpalani 357,10 km/h und wurde damit zur schnellsten indischen Fahrerin auf der Welt. Beide Geschwindigkeitsrekorde wurden von der Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI) bestätigt, dem indischen Motorsportverband, der Mitglied der FIA ist.Mit dem Michelin Pilot Sport Cup 2R, der für die anschließenden Beschleunigungsfahrten montiert wurde, stellte der Battista zwei neue Serienwagen-Weltrekorde für den Sprint über die Viertelmeile und die halbe Meile auf. Beide Michelin-Reifensätze können beim Erwerb des Battista bestellt werden.Der Battista entwickelt über 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, wobei die Kraft der vier Elektromotoren über ein einzigartiges, hoch entwickeltes Torque-Vectoring-System auf alle vier Räder verteilt wird. Dieses System wurde von den Ingenieuren von Automobili Pininfarina im italienischen Entwicklungszentrum des Luxusautobauers abgestimmt.Paolo Dellachà, der CEO von Automobili Pininfarina, berichtet: „Wir waren sehr stolz darauf, den Battista erstmals nach Indien zu bringen. Die gemeinsamen Events mit unserem Anteilseigner Mahindra & Mahindra Ltd. fanden zu einem für Automobili Pininfarina wichtigen Zeitpunkt statt. 2022 hatten wir mit der Produktion des Battista in unserem neuen Atelier in Italien begonnen, kurz darauf folgte die Auslieferung an Kunden in aller Welt."„In diesem Jahr können sich neue Battista-Eigner darauf freuen, die unvergleichliche Leistungsfähigkeit dieses designerischen und technischen Meisterwerks zu erleben. Diese Geschwindigkeitsrekorde – und die unabhängigen Testfahrten – haben unser Bestreben bestätigt, mit dem Battista eine neue Generation von luxuriösen Supersportwagen zu schaffen. Dabei sorgt der Elektroantrieb für eine Leistung, die mit einem Verbrennungsmotor schlicht unerreichbar ist."„Dass Sorabjee und sein Team von Autocar India zeigen konnten, was mit dem Battista in ihren Händen möglich ist, ist enorm wichtig. Wir haben den Battista als GT-Supersportwagen konzipiert – als besondere Mischung aus wunderschönem Design und Liebe zum Detail, für die die Marke Pininfarina steht, gepaart mit extremer elektrischer Leistung und einer Fahrdynamik, die neue Maßstäbe unter den Hypercars setzt. In diesen Tests hat der Battista gezeigt, dass jeder Fahrer Fahrleistungen auf Rekordniveau abrufen kann – ob auf der Straße oder auf der Rennstrecke."Für den ersten Leistungstest in Indien wurde Hormazd Sorabjee von seiner Kollegin bei Autocar India Renuka Kirpalani, einer erfahrenen Autotesterin, begleitet. Sorabjee erläutert: „Nichts bereitet dich auf die brutale Beschleunigung und Geschwindigkeit des Battista vor. Es ist so, als würde man aus einer Kanone katapultiert. Genauso erstaunlich ist die Leichtigkeit, mit der der Battista seine Höchstgeschwindigkeit erreichte – dafür reichte ihm die halbe Gerade auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Natrax. Selbst bei Höchsttempo war der Battista durch nichts aus der Ruhe zu bringen. So sieht die Zukunft von Sportwagen aus."Die wunderschöne Sichtkarbonkarosserie des in Indien getesteten Battista ziert eine einmalige Lackierung, entworfen von Automobili Pininfarinas talentiertem Designteam, das sich um Farben, Materialien und Oberflächen kümmert. Der Battista in Sonderausführung war der unbestrittene Star auf der E Motor Show in Hyderabad. Anschließend feierte er sein spektakuläres, dynamisches Debüt beim Greenko E-Prix 2023 in Hyderabad. Dabei drehte der ehemalige Cricket-Superstar Sachin Tendulkar an der Seite von Mahindra Racing-Reservepilot Jehan Daruvala eine elektrisierende Runde auf dem Stadtkurs.Bereits vorher hatte der Battista bei seiner letzten Homologationsrunde auf dem heimatlichen Testgelände im italienischen Nardò eine Reihe von Weltrekorden aufgestellt. Die Launch-Control-Technik des Battista sorgt mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 mph in 1,79 Sekunden, von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden, von 0 auf 120 mph in 4,49 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in nur 4,75 Sekunden für ein Beschleunigungsvermögen, das Formel-1-Fahrzeuge in den Schatten stellt: link (https://automobili-pininfarina.com/media-hub/press-releases/automobili-pininfarina-confirms-record-breaking-battista-performance-uae).WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER automobili-pininfarina.com/media-zoneREDAKTIONSHINWEISE DER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LINK ZUR PRESSEMAPPE) (https://automobili-pininfarina.com/media-hub/press-kits#media-hub-nav)Der Battista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Höchstens 150 Exemplare des Battista werden im Battista Atelier im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.ÜBER AUTOMOBILI PININFARINADer operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der Battista GT-Supersportwagen und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Ltd.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008122/Battista_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008123/Battista_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008124/Battista_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008126/Battista_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008127/Hormazd_Sorabjee_Battista.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2008129/Renuka_Kirpalani_Battista.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/automobili-pininfarina-ultraschneller-battista-erzielt-weitere-rekorde-in-indien-301754245.htmlPressekontakt:Dan Connell,Markenleitung,(M) +49 (0) 160 553 0318,d.connell@automobili-pininfarina.comOriginal-Content von: Automobili Pininfarina, übermittelt durch news aktuell