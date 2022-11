AUTOMAGISCH! Das woom ORIGINAL 3 gibt’s jetzt auch mit 2-Gang-Nabenschaltung

Klosterneuburg (ots) -woom launcht superleichtes Kinderfahrrad in 16 Zoll mit automatischer 2-Gang-Schaltung für Kids von 4 bis 6 JahrenMit dem woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC bringt der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom ein Allround-Fahrrad für Kids ab 4 Jahren mit automatischer 2-Gang-Schaltung auf den Markt. Die Gangschaltung unterstützt bei leichten bis mäßigen Steigungen sowie bei Gegenwind. Und das ganz ohne Zutun – denn die Nabenschaltung wechselt den Gang dank Fliehkraftmechanismus automatisch.„Innovation und Weiterentwicklung sind tief in unserer Unternehmens-DNA verankert“, sagt woom CEO Mathias Ihlenfeld über die Produktneuheit aus Klosterneuburg. „Unsere Entwickler*innen arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produkte zu verbessern. Dabei orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer kleinen Kundinnen und Kunden. Eltern haben sich schon länger ein woom bike für Kinder im Kindergartenalter mit Gangschaltung gewünscht.“Das neue woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC ist ein 16-Zoll-Kinderrad, das zusätzlich zu allen Besonderheiten und Sicherheitsmerkmalen des woom ORIGINAL 3 über eine automatische Gangschaltung mit zwei Gängen verfügt. Damit überzeugt das Rad nicht nur durch das superniedrige Gewicht, die kindgerechten Komponenten und das optimale Handling, sondern ist auch die richtige Wahl, wenn der Fahrradausflug über hügelige Strecken oder durch Gegenwind führt.„Das woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC haben wir für jüngere Kids entwickelt, die ihr Fahrrad viel im Alltag nutzen und die bei der gemeinsamen Radausfahrt mit der Familie mithalten möchten“, erklärt Mathias Ihlenfeld. „Weil kleinere Kinder noch nicht selbstständig manuell schalten können, ist die automatische Nabenschaltung ein großer Vorteil.“Automatische 2-Gang-SchaltungBei einer Geschwindigkeit von etwa 11 km/h wechselt die Nabenschaltung automatisch in den zweiten Gang. Die jungen Radlerinnen und Radler müssen sich somit beim Fahren nicht mit komplexen Schaltvorgängen beschäftigen, sondern können sich ganz auf ihr Raderlebnis einlassen. Möglich wird das durch einen Fliehkraftmechanismus im Getriebe, der von außen nicht sichtbar ist. Die Schaltung wechselt bei etwa 11 km/h automatisch vom ersten in den zweiten Gang. Verlangsamt das Kind auf unter 11 km/h, bewirken die Fliehkräfte den Wechsel zurück in den ersten Gang. Auf diese Weise sind die kleinen Radlerinnen und Radler immer mit dem optimalen Tretwiderstand unterwegs.Die Schaltung ist in der Hinterradnabe integriert – ohne Schalthebel und Schaltzüge – somit ist diese gut vor Regen, Schnee und Schmutz, aber auch vor äußeren Krafteinwirkungen geschützt. Es gibt nichts, was sich verstellen könnte oder nachjustiert werden müsste – das macht die Schaltung zuverlässig und wartungsarm. Nur die Kette muss – wie bei allen Bikes – regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Dank des speziellen Kettenschutzes am woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC, der nach unten hin offen ist, gelingt dies aber besonders leicht, da der Kettenschutz für die Wartung der Kette nicht abmontiert werden muss.Das woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC mit automatischer Gangschaltung ist ab sofort im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.Wenn Sie das woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC erleben und testen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@woom.com. Sehr gerne stellen wir Ihrer Redaktion ein Testbike zur Verfügung.FACTBOX woom ORIGINAL 3 AUTOMAGICNeben der wartungsarmen automatischen 2-Gang-Nabenschaltung verfügt das woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC über die bewährten Features des beliebten woom ORIGINAL 3:- mit 6 kg ein echtes Leichtgewicht (ohne Pedale)- ergonomisch perfekt an Kinder angepasste Geometrie- superleichter Rahmen aus Aluminium- breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker im BMX-Style- kindgerechte Handbremsen mit markanter grüner Hinterradbremse- woom Ergogrips – kindgerecht dank kleinem Griffdurchmesser- praktischer Sattelschnellspanner, bedienbar auch mit geringer Handkraft- ergonomisch an den kindlichen Beckenknochen angepasster Sattel mit seitlichem Schutz zum Anlehnen an Hausmauern- intelligenter Lenkeinschlagsbegrenzer- superleichte Soopa-Doopa-Hoops-Felgen aus Aluminium- Reifen: 16 x 1,4″ Schwalbe Little Joe – optimale Sichtbarkeit dank reflektierender Streifen an den FlankenÜber woom- 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garage gegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mit zahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent, allen voran in der DACH-Region und den USA.- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000ste woom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung, weiterer Ausbau des Händlernetzwerkes sowie des D2C-SegmentsDownloadlink Produktbilder woom ORIGINAL 3 AUTOMAGIC Hier downloaden (https://mediahub.woom.com/share/60E23081-44E8-4E88-BAA0827628A8673B/)Pressekontakt:Belinda Ableitinger, PR Manager+43-664/888-22-837belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuell