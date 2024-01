AUTO1 Group Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Auto-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,14 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 4,606 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -35,49 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,85 EUR, was einen Abstand von -21,26 Prozent und somit auch die Bewertung "Schlecht" zur Folge hat. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion rund um die Auto-Aktie festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt war und an acht Tagen überwiegend negativ war. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut" Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index ordnet die Auto-Aktie als Neutral-Titel ein, wobei der RSI7-Wert bei 99,92 und der RSI25-Wert bei 58,99 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.