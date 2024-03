AUTO1 Group Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Auto-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 6,43 EUR, während der aktuelle Kurs bei 3,629 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -43,56 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 liegt mit einem Stand von 4,17 EUR um -12,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Auto-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 51,32 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Auto. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Auto eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Insgesamt erhält die Auto-Aktie gemäß der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating.