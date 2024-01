AUTO1 Group Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird von der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Auto-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 56,31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird festgestellt, dass das Interesse der Anleger an der Auto-Aktie in etwa gleich geblieben ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -17,94 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die Auto-Aktie diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.