AUTO1 Group Aktie: Das kann keiner glauben

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Es gab jedoch auch einige Tage, an denen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten Tagen gab es vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Auto, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben auch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben.

Die Diskussionsintensität rund um Auto war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, weshalb die Redaktion die Aktie als schlecht bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung des Sentiments und Buzzes.

Der Relative Strength Index (RSI) für Auto liegt bei 60,72 und wird daher als neutral betrachtet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 61 auf eine neutrale Situation hin.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Auto-Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -22,87 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.