AUTO1 Group Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Auto-Aktie beträgt aktuell 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder über- noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich mit einem Wert von 40,09 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Auto-Aktie mit einem Kurs von 4.275 EUR inzwischen +10,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,16 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Auto wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über das Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Auto weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Auto die Note "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Auto wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Anleger heute eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie abgeben. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Auto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.