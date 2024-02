AUTO1 Group Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Auto-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 6,63 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 3,762 EUR weicht davon um -43,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,58 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auto-Aktie liegt bei 42,42, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Auto-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Auswertung der Anleger-Stimmung hat außerdem 2 Schlecht-Signale ergeben, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Einstufung generiert wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer unterdurchschnittlichen Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für die Auto-Aktie zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Auto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".