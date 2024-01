AUTO1 Group Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Auto-Aktie zeigt sich derzeit überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Schlecht" einzustufen. Die Analyse ergab zwei positive und keine negativen Handelssignale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Auto aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionstätigkeit bezüglich Auto zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Auto zeigt eine Bewertung als "Gut", basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 46,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Gut" für das Unternehmen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Auto-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,64 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung mit einer Abweichung von +10,34 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.