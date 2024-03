AUTO1 Group Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Auto-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Eine Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinschätzung der Aktie. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Auto-Aktie liegt bei 28,97 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,92 und führt zu einer neutralen Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Auto in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass Auto derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, was zu einer guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Auto-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend schlecht abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,757 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,21 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,07 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der verschiedenen Analysen eine eher negative Gesamteinschätzung der Auto-Aktie.