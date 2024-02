AUTO1 Group Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,89 EUR einen Abstand von -44,35 Prozent vom GD200 (6,99 EUR) aufweist, was charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,33 EUR, was einem Abstand von -27,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Auto-Aktie auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auto-Aktie zeigt eine Ausprägung von 67,18, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 78,97, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Auto-Aktie eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält die Auto-Aktie auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Auto-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine Note von "Schlecht" für die Auto-Aktie.