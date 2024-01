AUTO1 Group Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,658 EUR 21,2 Prozent unter dem GD200 (7,18 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 5,89 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Auto-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Auto eingestellt waren. Es gab sieben negative und nur ein positives Bewertungstag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie daher für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Auto zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Auto-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 56,43 neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Auto.