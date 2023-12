AUTO1 Group Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über die aktuelle Lage von Auto. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen hat sich die Diskussion verstärkt auf negative Themen konzentriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Auto-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI als auch im 25-Tage-RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Auto-Aktie mit einem Kurs von 5.122 EUR inzwischen -13,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht". Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.