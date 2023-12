AUTO1 Group Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Dieser Index ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Auto-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls 67,24 beträgt. Auch dies führt zu einer neutralen Bewertung, was die Aktie insgesamt zu einer neutralen Bewertung nach dem RSI-Indikator führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation bezüglich der Auto-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Auto-Aktie derzeit -13,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls schlecht, da die Distanz zum GD200 sich auf -29,25 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als schlecht eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat in den letzten Tagen die Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen zugenommen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.