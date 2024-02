AUTO1 Group Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Auto größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen.

Die technische Analyse der Auto-Aktie ergab, dass der Schlusskurs des letzten Handelstages bei 3,697 EUR lag, was einen Unterschied von -45,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,78 EUR) darstellt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,66 Prozent), wodurch ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung resultiert.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auto-Aktie liegt bei 69,31, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 77 und zeigt somit eine überkaufte Situation an, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für die Auto-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.