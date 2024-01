AUTO1 Group Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Auto-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,09 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 4,046 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -42,93 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (5,68 EUR) liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Auto-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Auto war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt wird der Aktie von Auto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, was zu einer vorwiegend "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Analyse ergab auch acht gute Handelssignale und kein schlechtes Signal, was letztendlich zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher aktuell zeigt, dass die Auto-Aktie als "überkauft" einzustufen ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier als "Neutral" einzustufen ist, was zu einer abweichenden Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Auto-Aktie aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen.

