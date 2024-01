AUTO1 Group Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Auf der Grundlage des Relative Strength-Index ist die Auto-Aktie ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 99,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 58,99 liegt und eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Auto-Aktie belaufen sich derzeit auf 7,14 EUR, während der aktuelle Kurs bei 4,606 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 5,85 EUR, was zu einem Abstand von -21,26 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Auto wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Auto ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.