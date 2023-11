AUTO1 Group Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Auto ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten Tagen dominierten dabei überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Diese Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 3 positive und 0 negative Signale identifiziert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,35 EUR für die Auto-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 6,024 EUR, was einem Unterschied von -18,04 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,18 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 52,79 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 48,09, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um das Unternehmen Auto über einen längeren Zeitraum zeigt eine geringe Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und "Neutral" in Bezug auf diese Aspekte. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen Auto in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale Anleger-Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der technischen Analyse und des RSI, sowie eine überwiegend "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um die Auto-Aktie.