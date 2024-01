AUTO1 Group Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Auto-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 7,15 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von -32,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5,88 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,04 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Auto-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, ebenso wie die erhöhte Diskussionsstärke, die auf ein gestiegenes Interesse hinweist.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Auto-Aktie in den letzten 7 Handelstagen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Auto-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen auch auf "Gut" Signale hinweisen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine eher negative Bewertung der Auto-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens in den sozialen Medien.