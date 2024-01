AUTO1 Group Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Auto wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt bei 4,68 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 46,42, was bedeutet, dass Auto weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Auto damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Auto in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab nur zwei positive und acht negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Auto eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Auto von der Redaktion eine "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Auto festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Auto daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Auto sich derzeit weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,18 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,488 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Auto somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,88 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+10,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Auto auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.