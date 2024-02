AUTO1 Group Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage über den RSI getroffen werden. In Bezug auf die Auto-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 50,99, was darauf hindeutet, dass die Auto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,61 EUR liegt, was einem Unterschied von -39,17 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 4,021 EUR entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls einen negativen Trend, wodurch die Auto-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung dieses Punktes als "Schlecht". Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen der letzten Zeit zunehmend beachtet und erhielt mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Auto-Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzz ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Aktienkurse auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt drei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Auto-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.