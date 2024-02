AUTO1 Group Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,76 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,713 EUR weicht somit um -45,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,74 EUR) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -21,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend besser wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und somit zu einem Gesamturteil von "Gut" für die Auto-Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Auto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Auto-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt und somit zu einem Gesamturteil von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt wird die Auto-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, des Relative-Stärke-Index und der Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.

