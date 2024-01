AUTO1 Group Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Auto haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Laut unserer Analyse zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass die Stimmung sich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders negative Diskussionen über Auto. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierend war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl in letzter Zeit "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Auto-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,819 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -32,6 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,88 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-18,04 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Auto-Aktie beträgt aktuell 88, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Auto-Aktie.