AUTO1 Group Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen normiert. Der aktuelle RSI für Auto liegt bei 36,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 60,06, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutraler Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Auto diskutiert, wobei positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussion. Dadurch erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Auto-Aktie um -20,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine minimale Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Auto lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität schließen, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Auto auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbilds.