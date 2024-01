AUTO1 Group Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,03 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,885 EUR) um -44,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,49 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs um -29,23 Prozent davon abweicht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Auto-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, mit einem 7-Tage-RSI von 84,81 Punkten. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Auto daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Auto in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab jedoch 3 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Neutral".