AUTO1 Group Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie von Auto werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Auto war ebenfalls eher schlecht, was ein "Schlecht"-Rating ergibt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes wird der Aktie von Auto die Note "Schlecht" gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 99,9 Punkte, was bedeutet, dass Auto momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,25, was bedeutet, dass Auto hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird abweichend als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Auto mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Auto auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Ebene lassen sich auch acht Handelssignale ermitteln, wovon 8 Gut- und 0 Schlecht-Signal sind. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst wird die Aktie von Auto bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 und auch für das GD50, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das Unternehmen führt.