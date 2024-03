AUTO1 Group Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse für die Auto-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,29 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,142 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 3,91 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls negative Meinungen wider, sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt. Es gab jedoch auch einige positive Signale, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Auto-Aktie kurzfristig überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Auto-Aktie eine gemischte Bewertung auf verschiedenen Analyseebenen.