AUTO1 Group Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Auto-Aktie beträgt der RSI aktuell 61,66, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25-Wert von 52 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat häufiger erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Auto-Aktie.

Die Anleger-Stimmung, die auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über die Auto-Aktie gesprochen wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -19,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Auto-Aktie führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Auto-Aktie sowohl basierend auf dem RSI als auch auf dem Anleger-Sentiment und in der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.