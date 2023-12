AUTO1 Group Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auto-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 4 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 50,69 und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine negative Stimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,19 EUR und einen Kurs von 6,262 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 5,86 EUR auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Auto bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

AUTO1 Group kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich AUTO1 Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AUTO1 Group-Analyse.

AUTO1 Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...