AUTO1 Group Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Auto-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3.697 EUR, was einem Unterschied von -45,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,78 EUR) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -22,66 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils negativ, hauptsächlich geprägt von negativen Themen und Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auto-Aktie liegt bei 69,31, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 77 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt führt.