AUTO1-Aktie: Ein tiefer Einblick in das Unternehmen!

AUTO1, das Berliner Unternehmen für den Handel mit Gebrauchtwagen, hat in letzter Zeit eine aufreibende Entwicklung durchgemacht. Im ersten Quartal 2021 konnte es weniger Autos an Händler verkaufen, während die Anzahl der verkauften Autos an Privatkunden stieg. AUTO1 bleibt jedoch zuversichtlich und hat seine Ziele für das Jahr bestätigt.

AUTO1 investiert seit dem Börsengang verstärkt in den Aufbau des Geschäfts mit Privatkunden unter der Marke Autohero. Trotz gemischter Ergebnisse im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr von 47,6 Millionen Euro auf 25,1 Millionen Euro. Insbesondere Autohero verzeichnete ein Rohergebnis je Fahrzeug von 1.349€ – fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Für Anleger ist es wichtig zu verstehen: AUTO1 setzt...