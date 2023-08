AUTO1-Aktie: Marktresonanz eindeutig!

Mit einem markanten Rückgang des Verkaufsvolumens von fast 15 Prozent auf 141.682 Autos gegenüber dem Vorjahr hat der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 im zweiten Quartal zu kämpfen gehabt, was in etwa einem Umsatzrückgang von 23 Prozent entspricht. Ein ausschlaggebender Faktor war dabei der beträchtliche Preisverfall bei Gebrauchtwagen im Vergleich zum vorherigen Jahr, welcher sich auch in den Verkaufspreisen niederschlägt – vergangenes Jahr lag dieser noch bei durchschnittlich 10.500 Euro, aktuell sind es knapp unter den Grenzwert von 9.500 Euro wie finanzen.net vermeldet hat.

Die Aktie des Unternehmens korrigiert trotzdem um über ein Zehntel und erreichte damit ihren Höhepunkt am heutigen Handelstag.

Trotz dieses Absatzrückgangs konnte AUTO1 seinen Bruttogewinn pro Fahrzeug auf einen Rekordwert von rundum ansehnlichen...