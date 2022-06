AURELIUS Equity Opportunities-Aktie: Verkauf des führenden Hersteller von Blasfolienprodukten!

Finanztrends Video zu Aurelius Equity Opportunities SE & CO KGaA



mehr >

* Die Hammerl GmbH hat ein enormes Wachstum erlebt, seit das Unternehmen 2016 in den Besitz von AURELIUS überging * 2022 hat sich bereits als hochprofitables Geschäftsjahr erwiesen, weitere Exits sind zu erwarten Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) gibt den Verkauf der Hammerl GmbH, einem führenden Hersteller von Blasfolienprodukten in Deutschland, an die Karl… Hier weiterlesen