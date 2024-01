AUO debütiert auf der CES 2024 und transformiert das Konzept der intelligenten Mobilität

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Hsinchu (ots/PRNewswire) -Vorstellung branchenführender HMI-Lösungen für Automobildisplays mit neuen Micro-LED Anwendungen für Smart Cockpit und Mensch-Maschine-InteraktionAUO, ein weltweit führendes Unternehmen in der Displaytechnologie, wird am 9. Januar auf der CES in Las Vegas neben führenden Automobilherstellern sein Debüt geben. AUOs Ausstellung wird fortschrittliche Display-Technologien und -Lösungen zeigen, darunter die revolutionäre Micro LED des Unternehmens. Es werden eine Reihe von HMI-Lösungen für die Anzeige im Fahrzeug und erweiterte Mobilitätsanwendungen vorgestellt, die einen Ausblick auf die Zukunft der intelligenten Mobilität geben.„AUO ist führend in der Display-Innovation und engagiert sich seit Jahren stark im Automobilbereich und gehört zu den drei weltweit führenden Anbietern von Automobildisplays", sagte Dr. Frank Ko, Geschäftsführer und Präsident von AUO. „Unsere Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Ökosystem und unser Fokus auf fortschrittliche Technologien verändern die Automobilbranche. Auf der CES wird AUO innovative Display-Lösungen vorstellen, die das Cockpit-Design inspirieren und bei den CES® 2024 Innovation Awards mit dem Best of Innovation ausgezeichnet wurden. Sie leiten eine neue Ära des Fahrerlebnisses und der Mobilitätsdienste ein und führen die Welt in eine neue Zukunft der intelligenten Mobilität."Visualisierung einer innovativen Zukunft der intelligenten Mobilität, angetrieben durch AUO Smart Cockpit 2024 AUOs Display-Lösungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Differenzierung von Fahrzeugerlebnissen über alle Marken hinweg. Auf der CES wird AUO das neue Smart Cockpit 2024 vorstellen, das ein immersives und fesselndes visuelles Erlebnis bietet, zusammen mit innovativen Anwendungen, die die Nutzung und das Design von Fahrzeuginnenräumen verändern, um die wachsenden Infotainment-Bedürfnisse von Fahrern und Passagieren zu erfüllen.Das Smart Cockpit 2024 ermöglicht es Automobilherstellern, eine Reihe von Display-HMI-Lösungen zu installieren, darunter ein fortschrittliches, von Säule zu Säule gewölbtes AmLED®-Display über die gesamte Instrumententafel des Fahrzeugs. Dieses Display kann alle Elemente des Fahr- und Infotainmentsystems enthalten und verbindet Fahrer und Passagiere mit relevanten Informationen und Verbindungen zur Infrastruktur. In das Display eingebettete Kameras und Sensoren erleichtern die Integration innovativer Anwendungen. Darüber hinaus ist der Beifahrerbildschirm mit einem aktiven Sichtschutz ausgestattet, der die Ablenkung des Fahrers verhindert und so zu einem sichereren Fahrverhalten beiträgt.Integration der nächsten Generation von Mikro-LED-Displays für eine unvergleichliche Ästhetik des Cockpit-Designs Die nächste Generation von Mikro-LED-Displays ebnet den Weg für ein immersives Cockpit-Erlebnis. Durch den Einsatz der Micro-LED-Technologie revolutioniert AUO die Cockpit-Designkonzepte. Dazu gehört die Integration von hochtransparenten Micro-LED-Displays in die Seitenscheiben von Fahrzeugen, die Touch-Funktionalität für Unterhaltung, Online-Videokonferenzen und die Anzeige von Sicherheitswarnungen bieten. Das „Interaktive transparente Fenster", das diese bemerkenswerten Innovationen aufweist, wurde auf der CES mit dem angesehenen Preis „Best of Innovation" ausgezeichnet.Ebenfalls vorgestellt wird das „Rollbare RSE", das mit dem CES 2024 Innovation Award ausgezeichnet wurde. Diese innovative Technologie macht sich die flexiblen und biegsamen Vorteile von Micro-LED-Displays zunutze und ermöglicht es, das Display aufzurollen und in der Rückenlehne des Vordersitzes zu verstecken, wodurch ein geräumiger und anpassungsfähiger Fahrgastraum entsteht. Mit seinem hochauflösenden, klaren und hellen Micro-LED-Display steigert das rollbare RSE das Erlebnis für den Fahrgast und bietet ein interaktives und sensorisches Erlebnis, das gleichzeitig personalisierte Designelemente einbezieht.AUOs Micro-LED-Display und Sensortechnologien revolutionieren die Art und Weise, wie Fahrer und Passagiere mit dem Cockpit und der Außenwelt interagieren, mit intuitiven Berührungserlebnissen, die sowohl ästhetische als auch ergonomische Designstandards erfüllen. Ein weiteres Merkmal ist die "Intuitive Lenkrad-Touch-Steuerung", die mit verdeckten Tasten am Lenkradgriff ausgestattet ist. Diese Lösung ist mit dem "Immersiven Panorama- HUD" verbunden, das ergonomisches Design und Ästhetik bietet und es dem Fahrer ermöglicht, Systeme wie Klimaanlage und Lautstärke direkt auf der Windschutzscheibe zu visualisieren und zu steuern, was die Sicherheit erhöht. Die „Blended HMI Surface", die als zentrale Bedienoberfläche dient, kann unter verschiedenen Materialien verborgen werden, um sich nahtlos in das Innendesign der Kabine zu integrieren, und wird nur sichtbar, wenn wichtige Funktionen bedient werden.Förderung von Initiativen zur Energieeinsparung und Kohlendioxidreduzierung durch innovative Displaylösungen zur Förderung intelligenter Mobilitätsdienste AUOs intelligente Mobilitätslösungen gehen über das Cockpit hinaus. Die „EVSE HMI-Lösung" integriert für den Außenbereich bestimmte Display-HMI mit Industrie-PC (IPC), um die anspruchsvollen Temperatur- und UV-Beständigkeitsstandards im Außenbereich zu erfüllen. Sie bietet eine ungehinderte Sicht im Freien und erfüllt die Anforderungen intelligenter Mobilitätsdienste, wie z. B. Ladeinformationen und Zahlungen. Das „ChLC-Vollfarbdisplay für den Außenbereich" von AUO hält auch schwierigen Außenbedingungen stand. Es funktioniert hervorragend in einem breiten Temperaturspektrum von -30 Grad Celsius bis 85 Grad Celsius und zeigt eine verbesserte Farbsättigung und Sichtbarkeit, insbesondere bei hellen Lichtverhältnissen. Die Cholesterin-Flüssigkristallanzeige verfügt über eine bi-stabile Technologie, die während der Anzeige keinen Strom verbraucht und die Kompatibilität mit netzunabhängigen Solarenergiesystemen ermöglicht. Durch die mühelose Installation und den geringen Stromverbrauch ist diese Option besonders energieeffizient und umweltfreundlich und damit ideal für elektronische Werbetafeln im Außenbereich.Einführung einer umweltfreundlichen Produktion und Entwicklung innovativer Verbundwerkstoffe zur Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks Als Reaktion auf den ESG-Nachhaltigkeitstrend spielen umweltfreundliche Herstellung und umweltfreundliche Produkte eine zentrale Rolle im Bereich der intelligenten Mobilität. AUO ist der erste Display-Hersteller, der Mitglied von RE100 geworden ist und sich verpflichtet hat, bis 2050 100 Prozent erneuerbare Energien zu nutzen. AUO unternimmt auch bedeutende Schritte, um seinen kohlenstoffarmen Wandel zu beschleunigen und dieses Ziel zu erreichen, indem es in jeder Phase des Produktlebenszyklus, von den Rohstoffen über die Herstellungsprozesse bis hin zur Nutzung, kohlenstoffarme Lösungen entwickelt. AUO investiert in die Entwicklung innovativer Anwendungen für eine neue Generation hochwertiger Materialien, um herkömmliche Metalle zu ersetzen und die Kohlenstoffemissionen durch die Einführung anderer Materialien zu reduzieren. Diese neuen Werkstoffe sorgen für eine effektive Gewichtsreduzierung und einen geringeren Energieverbrauch bei der Nutzung von Kraftfahrzeugen. Diese Initiative ermöglicht es den Kunden, Ressourcen wiederzuverwenden und sich gemeinsam dem Ziel zu nähern, 100 Prozent erneuerbare Energie zu erreichen.- CES 2024 Standinformationen AUO-Technologien werden vom 9. bis 12. Januar 2024 in der West Hall des Las Vegas Convention Center (Stand 5667) ausgestellt sein.- CES2024-Website von AUO: https://auo.com/en-global/ces2024- Sehen Sie sich jetzt das Video "AUO Smart Cockpit 2024" an: https://youtu.be/yAJg6DV2EB0- Erfahren Sie in unserem Video, "wie die AUO ESG ihre Kunden dabei unterstützt, umweltfreundlich zu produzieren": https://youtu.be/B01jVZjTHhIAUO-Fotos können von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden:https://auo.com/en-global/Download_Photos Bei der Verwendung von Fotos muss immer die AUO Corporation als Quelle angegeben werden.Folgen Sie AUO >> LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/auo/)INFORMATIONEN ZU AUO AUO wurde 1996 gegründet und ist ein innovatives, technologieorientiertes Unternehmen, das Produkte und Lösungen mit Display-zentrierter Technologie anbietet, die die Grenzen für intelligente Mobilität, industrielle Intelligenz, Energie, Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie Unternehmen und Bildung erweitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und ist in Asien, den USA und Europa mit einem weltweiten Team von 38.000 Mitarbeitern tätig. AUO zeigt kontinuierliche Anstrengungen in der ESG-Entwicklung, ist führend in Sachen Nachhaltigkeit und seit 13 Jahren im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Der konsolidierte Nettoumsatz von AUO belief sich 2022 auf 8,03 Mrd. USD. Weitere Informationen über AUO finden Sie unter: www.auo.com/en-globalINFORMATIONEN ZU AUO MOBILITY: Mit seiner weltweit führenden innovativen Displaytechnologie als Kernstück ist AUO seit über 20 Jahren tief im Bereich der Automobildisplays verwurzelt und hat sich zu einem vertrauenswürdigen und wichtigen Zulieferer in der Automobilindustrie entwickelt. Als einer der drei führenden Anbieter von Automobilpanels hat AUO durch die Integration der Mensch-Maschine-Schnittstelle von Fahrzeugdisplays, Fahrzeugsystemen, eingebetteten Sensoren und Software-Services seine Smart-Cockpit-Lösungen schrittweise erweitert.Safe-Harbour-ErklärungDie AUO Corporation ("AUO" oder das „Unternehmen") (TWSE: 2409), ein weltweit führender Hersteller von TFT-LCD-Panels, gab heute die oben genannten Neuigkeiten bekannt. Mit Ausnahme von Aussagen, die sich auf historische Sachverhalte beziehen, schließen die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen „zukunftsgerichtete Aussagen" ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements zu diesem Zeitpunkt, unter anderem in Bezug auf künftige Einnahmen und Kosten, finanzielle Leistung, technologische Veränderungen, Kapazitäten, Auslastungsraten, Erträge, Prozess- und geografische Diversifizierung, künftige Expansionspläne und Geschäftsstrategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit der Flachbildschirmindustrie, dem TFT-LCD-Markt, der Akzeptanz unserer Produkte und der Nachfrage nach ihnen, technologische und Entwicklungsrisiken, Wettbewerbsfaktoren und andere Risiken. Darüber hinaus enthält unser Geschäftsbericht weitere Informationen über diese und andere Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den von uns gemachten zukunftsgerichteten Angaben abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an spätere Ereignisse, neue Informationen oder zukünftige Umstände anzupassen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2310070/20240103_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310071/20240103_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310072/20240103_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310073/20240103_4.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auo-debutiert-auf-der-ces-2024-und-transformiert-das-konzept-der-intelligenten-mobilitat-302026548.htmlPressekontakt:AUO Konzernkommunikationsdivision: Jessie Lee,Tel: +886-3-5008800 Durchwahl 503206,E-Mail: jessie.jc.lee@auo.com; Joye Hsueh,Tel: +886-3-5008800 Durchwahl 502782,E-Mail: joye.hsueh@auo.com; Peter Lin,Tel: +886-3-5008800 ext 507561,E-Mail: peter.cm.lin@auo.com; MBE Group,im Namen von AUO: Frank Buscemi,Tel: 248.856.8636,E-Mail: fbuscemi@mbe.group; Lisa Gill,Tel: 810.459.4446,E-Mail: lgill@mbe.groupOriginal-Content von: AUO Corporation, übermittelt durch news aktuell