AUM für börsengehandelte Produkte mit digitalen Assets stieg in Q1 um 67 %, 34 % höher als YTD-Vermögenspreise.

London (ots/PRNewswire) -Die Analyse von Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von globalen Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Währungen als Basiswert ergab einen Anstieg des Wertes des verwalteten Vermögens (AUM) um 67 % im ersten Quartal 2023. Der Marktwert von Kryptowährungen stieg im selben Zeitraum um 50 %, was einen Aufschlag von 34 % bei den ETP-Investitionszuflüssen und dem Wachstum im Vergleich zu den Bewertungen von Kryptowährungen widerspiegelt.Das Gesamtvolumen von Krypto-ETPs stieg im ersten Quartal von 20 Mrd. USD auf 33,3 Mrd. USD, während der Gesamtwert von Kryptowährungen von 800 Mrd. USD auf 1,19 Billionen USD anstieg, so Fineqia Research. Der Anstieg des verwalteten Vermögens ist auf den Anstieg der Preise von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) zurückzuführen, die im bisherigen Jahresverlauf um 71 % bzw. 52 % gewachsen sind, sowie auf die damit einhergehenden Kapitalzuflüsse. Da ETPs, die BTC und ETH halten, zusammen 93 % der AUM von ETPs auf digitale Vermögenswerte ausmachen, trug diese hohe Gewichtung zu dem deutlichen Anstieg der AUMs im ersten Quartal bei.„Die Aufwärtsdynamik war das Markenzeichen des Quartals", so Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. „Unsere Untersuchungen zeigen starke Nettozuflüsse für ETPs auf digitale Vermögenswerte, was auf ein erneutes Interesse der Anleger hindeutet."Im März stiegen die Krypto-ETPs um 17 % von 28,3 Mrd. USD. Das war höher als der 11-prozentige Anstieg der Kryptowährungspreise von 1,07 Billionen Dollar im selben Monat.Der Preis von Bitcoin (BTC) erreichte am 31. März 28.500 $, ein Anstieg von 21 % gegenüber 23.500 $ am 28. Februar. Im gleichen Zeitraum stieg das verwaltete Vermögen von ETPs, die BTC halten, um 21 % von 19,2 Mrd. USD auf 23,2 Mrd. USD. Im März stieg der Preis von Ethereum (ETH) von etwa 1,650 USD auf 1,825 USD, was einem Wertzuwachs von 11 % entspricht. Die auf Ethereum (ETH) lautenden ETPs folgten mit einem Anstieg um 11 % auf 7,6 Mrd. USD am 31. März gegenüber 6,85 Mrd. USD am 28. Februar.ETPs, die alternative Münzen repräsentieren, blieben den zweiten Monat in Folge stabil und verzeichneten nur einen Anstieg von 1 %, während ETPs mit einem Korb von Kryptowährungen um 14 % zulegten.ETPs sind eine allgemeine Kategorie, die börsengehandelte Fonds (ETFs) und börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) umfassen kann. Fineqia Research verfolgte 160 ETPs während des Quartals und passt sie um die ETPs an, die während der analysierten Zeiträume gestartet oder geschlossen wurden.Alle Angaben sind in USD und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.Die Daten zu ETPs und ETFs wurden von Fineqias hauseigener Forschungsabteilung aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, darunter 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. und TrackInSight SAS.Informationen zu Fineqia InternationalFineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet das Unternehmen eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.Katarina Kupcikova, Analystin, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, Tel.: +44 7806 730 769; Medienkontakt: Angus Campbell, Nominis Advisory, angus@nominis.coView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aum-fur-borsengehandelte-produkte-mit-digitalen-assets-stieg-in-q1-um-67--34--hoher-als-ytd-vermogenspreise-301795625.htmlOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell