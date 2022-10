AUKTIONSHAUS KÜNDIGT ENDE DER AUKTION FÜR DEN SELTENEN TALISMAN VON NAPOLEON BONAPARTE AN

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) -Die seltene Antiquität, die einst für einen Satz Golfschläger eingetauscht wurde, erhält ein Angebot in Höhe von 75 Millionen USD und der Besitzer lehnt es abDie Auction Company of America hat bekannt gegeben, dass bis zum 31. Oktober 2022 auf den seltenen Talisman von Napoleon Bonaparte geboten werden kann.Es wird allgemein erwartet, dass der Talisman von Napoleon Bonaparte mehr als 150 Millionen USD einbringen wird, was möglicherweise ein Schnäppchen ist.Einen Überblick und das 120-seitige Forschungsdokument finden Sie unter: www.napoleonstalisman.comDer Talisman von Napoleon: Unglaubliche Geheimcodes enthülltNapoleon benutzte einen Rosenkreuzer-Code, der in die Designelemente seines spektakulären Talismans eingebettet war. Es bedurfte sechs Jahre akribischer Nachforschungen, um alle Details zu entschlüsseln, die das Leben Napoleons und seine Expedition nach Ägypten betreffen, wo die Entdeckung des Steins von Rosette die Phantasie der Welt beflügelte.Die Sphinx aus Kristall, die auf einem umgedrehten ägyptischen Boot thront, symbolisiert die Göttin Isis und hat das Gesicht von Napoleons Geliebter Josephine, das seinem Lieblingsbild nachempfunden ist: Die Mona Lisa von Leonardo daVinci, die mehrere Jahre lang in seinem Schlafzimmer hing. Die Sphinx ruht zudem auf einem beweglichen „Zauberteppich" aus Rubinen und Smaragden, deren numerologische Bedeutung und Platzierung in der Entschlüsselung zusammen mit zahllosen anderen dokumentierten, stichhaltigen Analysen aufgezeigt werden.Der Talisman ist eines der wenigen vollständig erhaltenen Schmuckstücke aus der Zeit Napoleons, die noch existieren. Es ist bei weitem das aufwändigste und makelloseste Beispiel für die komplexe Design-Codierung, die Napoleon verwendete, und alle 114 Edelsteine sind vollständig erhalten.Der Besitzer Randy Jensen erklärt: „Ich war absolut begeistert, als die weltberühmte Patti Stanger, Millionär-Matchmaker und Marketinggenie, die Leitung unseres Talisman-Teams übernommen hat. Ich bin sicher, dass Napoleons unschätzbares Juwel unter ihrer fachkundigen Anleitung ein perfektes Zuhause finden wird."Unser Team hat Gespräche mit den Geschäftsführern von Christie's und Sotheby's geführt, die zugaben: „Wir können die Forschung von Randy Jensen nicht widerlegen."Interessanterweise ist in der Geschichte der Menschheit noch nie ein Artefakt aufgetaucht, das diesem Schatz ähnelt, und es wurde von Napoleon Bonaparte selbst, dem berühmtesten Kaiser der Weltgeschichte, erdacht und auf einzigartige Weise entworfen!INFORMATIONEN ZUR ANGEBOTSABGABEerhalten Sie auf www.napoleonstalisman.comVideo – https://mma.prnewswire.com/media/1919773/napoleon_s_talisman__540p.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3673571-1&h=385092861&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3673571-1%26h%3D3943144833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919773%252Fnapoleon_s_talisman__540p.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919773%252Fnapoleon_s_talisman__540p.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1919773%2Fnapoleon_s_talisman__540p.mp4)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/auktionshaus-kundigt-ende-der-auktion-fur-den-seltenen-talisman-von-napoleon-bonaparte-an-301649191.htmlPressekontakt:Presse- und Medienanfragen: info@napoleonstalisman.comOriginal-Content von: NBTalisman, LLC, übermittelt durch news aktuell