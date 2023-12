AUB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie der Aub wird derzeit einem technischen Analyseverfahren unterzogen, das sich auf verschiedene Aspekte konzentriert. Dabei wird unter anderem das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen des Kurses im Laufe der Zeit betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 71,1, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Aktie von 27,31 AUD um 2,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -1,94 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in den letzten Monaten nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aub eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.