AUB Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI der Aub-Aktie 57,43, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 68,13, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet, da sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aub unterhielten.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aub-Aktie 27,84 AUD, während der aktuelle Kurs bei 26,6 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 27,91 AUD, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Aub im normalen Bereich lag.

Insgesamt erhält die Aub-Aktie somit ein einheitliches Gesamtrating von "Neutral".