AUB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Aktie von Aub gezeigt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs der Aub liegt bei 27,75 AUD und ist somit 0,43 Prozent vom GD200 (27,87 AUD) entfernt, was ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 27,71 AUD, was zu einem Abstand von +0,14 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aub eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aub eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aub-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Aub eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.